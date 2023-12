A queste fanno vincere la finale | Reazione a catena | tutto scritto? Il Buuu che scatena il caos

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il record delle Amiche in onda scritiche e sospetti tra i telespettatori di, il quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Ricapitoliamo: le tre ragazze pugliesi sono tornate per l'attesissimo Torneo dei campioni e hanno battuto il primato dell'Intesa vincente: 30 parole indovinate, mai nessuno come loro dal 2007 a oggi. Pazzesco? Non per molti fan che su X, l'ex Twitter, commentano con una buona dose di acidità l'impresa delle campionesse, giudicate "antipatiche" (de gustibus) e "avvantaggiate" da autori per le parole troppo facile e pure dal regolamento. Sotto accusa la famigerata "Zot", il meccanismo che consente di "rubare" 5 secondi agli avversari, avendone dunque 65 (10 in più sui rivali) per l'Intesa vincente. Una manciata di secondi che può rivelarsi decisiva, come ...