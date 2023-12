A che ora Alcaraz-Djokovic oggi | dove vedere in tv e streaming l’esibizione a Riyad

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 dicembre 2023), mercoledì 27 dicembre, alla Kingdom Arena di(Arabia Saudita), una sfida molto speciale. Il n.1 e il n.2 del mondo del tennis a confronto in un’esibizione. Novake Carlossi ritroveranno nell’ambito dellah Season Tennis Cup 2023 e sarà sicuramente spettacolo. Non ci saranno punti in palio, ma gli spettatori potranno godere di una grande Classica dello sport con racchetta e pallina. Una chiusura di 2023 all’insegna di una sfida tra due modi diversi di intendere il tennis: da un lato la solidità disarmante del serbo, capace quest’anno di vincere tre Slam e di raggiungere quota 24 Major; dall’altro la genialità dell’iberico, in grado di inventare colpi di una difficoltà assoluta e in grado quest’anno di piegarenel torneo più importante, ...