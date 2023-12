2023 | un anno raccontato in foto

Tutto pronto per celebrare l’ultimo dell’anno a Roma , dal Concertone in piazza al Circo Massimo passando per cenoni e tavolate con amici e parenti. ... (ilcorrieredellacitta)

Il 2023 sta per volgere al termine e nel corso di questi 12 mesi 6 celebrità italiane hanno deciso di gettare la maschera e di fare coming out. Sei ... (biccy)

In questi giorni di fine anno, impazzano in tv e sui giornali le foto-storie che vorrebbero riassumere i fatti salienti del moribondo (aggettivo non ... (nicolaporro)

Se lo dice Giuseppi sarà senz'altro così Bene, amici, siamo arrivati alla fine di questo disgraziato. Che Dio ce la mandi buona e tanti Auguri di Buon Natale e FeliceNuovo a tutti voi.I benefici di queste sinergie sono uno degli aspetti da tenere maggiormente in considerazione perché grazie all'immissione del biometano nella rete ognisi risparmierà l'utilizzo di circa 3 mila ...Sarà gestito dal Comune di Faenza che ha preso in affitto per dodici anni gli spazi da Rete Ferroviaria Italiana Sarà il Comune di Faenza a prendere in affitto per dodici anni gli spazi dell’edicola ...Il fenomeno deepfake, che “incolla” i visi sui corpi nudi delle clip osé è sempre più diffuso. Le vittime parlano di «stupro sociale» ...