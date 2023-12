18 donne impiccate in Iran nell’indifferenza del femminismo occidentale

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Samira Sabzian è stata giustiziata in nome di Dio il 20 dicembre. Un’altra impiccagione, dopo 9 anni nella prigione di Qezel Hesar, una delle tante famigerate carceriiane, dove avvengono le torture più aberranti. La magistratura del regime di Khamenei, in seguito ai consueti processi farsa, ha impiccato la giovane donna data in sposa a soli 15 anni ad un uomo adulto che la maltrattava. Samira, madre di sue bambini, era accusata di aver ucciso il marito padrone, una delle tante vittime di un sistema clericale islamico che prevede i matrimoni tra adulti e bambini. Le esecuzioni In contemporanea, al grido di Allah Akbar, il cappio si è stretto intorno al collo di un detenuto curdo di nome 32 anni, Farzad Gol Mohammadi. Stessa sorte per Najibullah Dahmardeh impiccato alla gru dopo che il boia ha baciato la corda. Il 19 dicembre, Ismail Mansouri (Ijbari) è ...