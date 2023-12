Zielinski nei piani dell’Inter 2024 25 | upgrade solo in un caso

Leggi su inter-news

(Di martedì 26 dicembre 2023) Piotrè uno dei nomi in cima alla listaper la stagione/25. Il centrocampista polacco può portare qualità nella mediana nerazzurra. Ma il suo eventuale ingaggio può aumentare il livello del centrocampo Interin un. NOME FORTE – L’Inter ha il mirino puntato su Piotr. E i motivi per cui il centrocampista del Napoli Campione d’Italia piace molto a Beppe Marotta e Piero Ausilio sono presto detti. Il polacco conosce benissimo il campionato italiano (350 presenze in Serie A), ha uno stipendio perfettamente in linea con i parametri(3,5 milioni netti all’anno) e a giugni si libererà a parametro zero. Caratteristiche troppo appetitose per rimanere fuori dai radar nerazzurri. Tuttavia le riflessioni del club devono ...