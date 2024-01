Zelensky e il Congresso | dollari in sospeso | battaglie perse e critiche interne L’analisi di Stephen Bryen

(Di martedì 26 dicembre 2023) La recente visita dinon sembra aver avuto effetto sulamericano. I senatori oggi pensano solo a due cose: le ferie natalizie e la sicurezza al confine col Messico. L’Ucraina può aspettare. Biden proverà a forzare la mano dei Congressmen sull’approvazione del pacchetto di aiuti, ma finché Kiev insiste nel gettare uomini e mezzi nel tritacarne dellesarà impossibile cambiare il corso della guerra. Eccodi, membro dello Yorktown Institute, nonché ex direttore dello staff del sottocomitato per gli Esteri del Senato sul Vicino Oriente e vice sottosegretario alla Difesa per le questioni politiche. Viaggio in America Il presidente Biden sta spingendo molto per far approvare ancor più soldi per l’Ucraina. Finora ha ...

Mae i suoi generali vorrebbero vedere ancora una volta questo sostegno concretizzarsi in ...i miliardi di dollari che il presidente americano Biden non riesce a far autorizzare dal. ...... in particolare al Partito repubblicano che alsta bloccando l'invio degli aiuti da parte ... Lo ha ribadito il presidente Volodymyrin una lunga intervista al settimanale The ...Lo Zar: "Pronti alla pace ma alle nostre condizioni". Droni e razzi sulla capitale e sulle città ucraine Vladimir Putin ha un debole per le ricorrenze, perché se il 29 dicembre, nell'anniversario del ...Non si è fatta attendere la riposta di Kiev alla massiccia ondata di raid russi che hanno provocato la morte di almeno 39 civili in tutta l'Ucraina. Le autorità locali russe hanno denunciato attacchi ...