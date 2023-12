Zaia | “2024 anno delle Autonomie differenziate nel nome di Einaudi”

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 26 dicembre 2023) ROMA – “Questo governo, è innegabile, è l’unico che sul fronte dell’autonomia ha datorisposte concrete”. Lo ha affermato il presidente leghista del Veneto, Luca, rilanciando con forza il tema dell’autonomia regionale. “La prima risposta fu data – ha ricordatoad Affaritaliani.it – con la Finanziaria del dicembre 2022, introducendo l’obbligo della L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: “Veneto regione europea dello sport, siamo una grande realtà” “Sono autonomista per nascita e per convinzione”, parola di Salvini Rifiuti,: “Il Veneto si conferma prima regione in Italia per riciclo” Clima,: “Il negazionismo produce solo alibi” Turismo, ...