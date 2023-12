WWE | TKO alle prese con rinnovi pesanti | Randy Orton | Sheamus e molti altri in scadenza? Forse no…

(Di martedì 26 dicembre 2023) Come abbiamo avuto modo di scrivere prima di Natale, Cody Rhodes avrebbe firmato un prolungamento del contratto con la WWE lo scorso ottobre. Una delle più grandi star sarebbe dunque “al sicuro“,l’unica vera priorità della nuova proprietà di TKO. La nuova società si starebbe muovendo in maniera pesante, diverse le proposte anche al rialzo per le più grandi star della compagnia, con Seth Rollins e Becky Lynch in trattativa vista l’imminentedei loro contratti (giugno 2024). “Ufficiali”, invece, idi Bayley, Charlotte, Dominik e Rey Mysterio, come ampiamente riportato i giorni scorsi. Questo movimento e trambusto sarebbe dovuto alla, in contemporanea, di diversi contratti che erano stati gestiti dall’amministrazione McMahon nel 2019. Cinque anni dopo, sarebbero dunque prossimi ...

Sources from Fightful Select indicate that key WWE figures, including Randy Orton, Kofi Kingston, Xavier Woods, and Big E, are expected to remain under contract through 2024 due to specific clauses ...