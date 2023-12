WWE | Incerto il futuro dei titoli di coppia | lo split potrebbe non arrivare a breve

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 26 dicembre 2023) IdiWWE sono stati unificati nel 2022 quando gli Usos sconfissero gli RKBro in un match di unificazione del Raw Tag Team Title e del SmackDown Tag Team Title. Di fatto poi le cinture sono rimaste quelle che conoscevano e non è mai stato introdotto un vero e proprio titolo diunificato. Ildelle cinture resta al momento in divenire. IldeidiRingside News ha provato a raccogliere qualche informazione suldeidi. Al momento si stanno valutando diversi scenari, ma non è ancora stata presa una vera e propria decisione. Una fonte interna ha evidenziato come piani per una nuova separazione delle cinture sono stati discussi fin dal 2022 ...