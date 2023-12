Volley | Verona espugna Civitanova! Rimonta da 0-2 e qualificazione alla Coppa Italia

Leggi su oasport

(Di martedì 26 dicembre 2023)ha sconfitto Civitanova per 3-2 (22-25; 17-25; 25-16; 25-23; 15-12) nel match valido per l’undicesima giornata della Superlega, il massimo campionatono dimaschile. Gli scaligeri si sono resi protagonisti di una strepitosaall’Eurosuole Forum, recuperando dallo 0-2 e risalendo la china dal 20-23 nel quarto set. Grandissimo colpaccio dei ragazzi di coach Rado Stoytchev, che hanno infilato la terza vittoria consecutiva e si sono così assicurati l’ottavo posto al termine del girone d’andata, qualificandosi per la(ai quarti di finale incroceranno i Campioni d’, dunque o Trento o Perugia). La Lube è invece incappata in quella che è addirittura nella quarta sconfitta stagionale in campionato e al momento si trova in quinta ...