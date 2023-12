Volley femminile | Serie A1 2023 2024 | Conegliano non si ferma | ok Scandicci e Milano

(Di martedì 26 dicembre 2023) Boxing Day anche per il. Quest’oggi si è disputata la 14ª giornata diA1. Vittoria numero 14, su 14 partite, perche si sbarazza senza particolari difficoltà di Trento in tre set. 25-19 25-18 25-21 per l’Imoco, che è sempre più prima in classifica a 41 punti in classifica a +4 suche oggi ha vinto 3-1 in casa di Busto Arsizio. La resistenza dei padroni di casa dura due set, che perdono 30-28 il primo set e vincono i 25-17 il secondo per poi calare drasticamente nei successivi due, persi a 15 e a 17. Busto restaal 10° posto con 14 punti. Vince anche Novara, che batte 3-1 Chieri, 25-19 26-24 23-25 25-18, e sale a 33 punti consolidando una posizione ...

Nino Romano), Sofia Valore (ProgettoSant'Agata) saranno impegnate fino alle ore 13 di ... componente dello staff della nostra Rappresentativa. ...La diretta testuale live di Itas Trentino - Prosecco Doc Imoco Conegliano , partita valevole per la quattordicesima giornata della Serie A12023/2024 di. Le ragazze di Marco Sinibaldi, dopo aver strappato un punto a Pinerolo, va a caccia di una grande prestazione davanti al proprio pubblico per provare a mettere in ...È però un Santo Stefano di lavoro per le Black Angels in vista dell’ultima partita del 2023 che si giocherà ancora in casa contro il fanalino di coda Sirdeco Volley Pescara: seduta video in tarda ...(Saverio Albanese per iVolleymagazine.it) Sarà un Natale sottorete come consuetudine per i tornei nazionali di Serie A1 e A2 femminile nelle ultime stagioni: la squadra del sodalizio jonico, reduce da ...