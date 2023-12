Volley femminile | Conegliano vince senza Haak Egonu trascina Milano | Novara e Scandicci rispondono

(Di martedì 26 dicembre 2023) La Serie A1 diè scesa in campo a Santo Stefano per disputare la 14ma giornata, la prima del girone di ritorno. Il campionato non conosce soste per le festività natalizie, visto che si è giocato anche tre giorni fa e che si ripartirà subito dopo Capodanno.ha surclassato Trento con un secco 3-0 (25-19; 25-18; 25-21), imponendosi in trasfertaalcun patema d’animo. Le Campionesse d’Italia hanno così infilato la quattordicesima affermazione consecutiva, confermandosi al comando con 41 punti e quattro lunghezze di vantaggio nei confronti di. La capolista ha tenuto a riposo la stella Isabelleper l’impegno contro il fanalino di coda, a mettersi maggiormente in luce sono state Kelsey Robinson-Cook (15 punti), Khalia Lanier (13) e Vittoria Piani ...

Due volte avanti ed due volte raggiunta, Pinerolo dà vita all'ennesima lunga e serrata lotta per il successo. La spunta Cuneo per 3 - 2, come all'andata, dimostrandosi "Bestia nera" per le pinerolesi. ...Nino Romano), Sofia Valore (ProgettoSant'Agata) saranno impegnate fino alle ore 13 di ... componente dello staff della nostra Rappresentativa. ...Volley femminile di A1 come da tradizione in campo a Santo Stefano con doppio derby piemontese: Novara batte Chieri 3 a 1 mentre Cuneo Granda volley batte Pinerolo 3-2. Puoi liberamente prestare, ...Ex allenatore di volley a processo per violenza sessuale su minori, abuso e pornografia minorile. Avrebbe abusato di una atleta di 15 anni.