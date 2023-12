Voglio i bianchi morti Ragazzine accoltellate al Grand Central a New York

(Di martedì 26 dicembre 2023) Le due giovani turiste sudamericane, entrambe adolescenti, sono statesenza alcun motivo. Catturato il responsabile, ora in arresto per tentato omicidio e che avrebbe problemi psichiatrici

che muoiano tutti i", avrebbe urlato Steven Hutcherson prima di avventarsi sulle adolescenti di 16 e 14 anni, dentro un ristorante. L'uomo, che ha alle spalle precedenti penali e una ...Ai nostri amici europei dico: nonmai più, mai più che nessuno di voi ci dia lezioni sui diritti umani o sulla legge internazionale. Mai più. Non siamo, immagino ed esse, secondo la ...Le due giovani turiste sudamericane, entrambe adolescenti, sono state accoltellate senza alcun motivo. Catturato il responsabile, ora in arresto per tentato omicidio e che avrebbe problemi psichiatric ...WASHINGTON. Paura all'iconica Grand Central Station di New York, affollata in questi giorni per le vacanze di Natale, quando un 36enne armato di coltello ha colpito e ferito due ragazze sudamericane ...