“Vita Spericolata” di Vasco Rossi | ecco il primo video ufficiale dopo 40 anni

(Di martedì 26 dicembre 2023) “” non è solo il brano cult di, ma il manifesto di una generazione presentato sul palco del Festival di Sanremo nel 1983. “Spericolato, rischioso, avventuroso. – ha dichiarato l’artista, in merito al suo brano – Nel senso che dice Nietzsche: lava vissuta pericolosamente e pienamente accettandone le sfide, i rischi, le fatiche, le gioie e le sofferenze. Cercare di prevenire e affrontare gli ostacoli, non erli. Rifiutai un lavoro sicuro in banca per inseguire il mio sogno di vivere di musica e parole. Fare cose spericolate significa fare esercizio, ripetere e imparare tecniche, rischiare ma portare sempre a casa la pelle”. Il brano è contenuto nello storico album “Bollicine” che festeggia 40dalla pubblicazione con un nuovo ...

Per Devine lascommessa che prosegue "a qualsiasi costo" per volere dello zar "... Un altro analista, Alexander Motyl, ritiene che un golpe imminente potrebbe daread una spietata lotta ...Come ci ha già ribadito la Polizia Locale, le cause di morte sulla strada sono guida, ... anche riuniti in Comitati, preoccupati degli allungamenti dei tempi di, nonostante le critiche ...Debby Ryan è una famosa attrice statunitense. Ma cosa sappiamo della sua vita privata Ecco qualche curiosità!Uno dei segreti di Pulcinella del mondo dello sport è che le vite dei campioni, una volta che si spengono le luci della ribalta, non sono certo un esempio in quanto a moderazione e buonsenso. Talvolta ...