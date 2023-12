VISTI PER VOI “Grazie ragazzi” | di Riccardo Milani

Leggi su romadailynews

(Di martedì 26 dicembre 2023) Apparso nelle sale nel gennaio 2023, il film è stato di recente riproposto sul piccolo schermo. Si tratta di una storia molto interessante, remake di un film francese ispirato a fatti realmente accaduti in Svezia nel 1985, connel triplice ruolo di regista e coautore di soggetto e sceneggiatura. In sintesi, si racconta delle vicende di Antonio, un attore fallito (ora doppiatore di film porno), che organizza all’interno del carcere di Velletri una rappresentazione teatrale.a pochi, volenterosi detenuti, Antonio decide di mettere in scena l’opera teatrale con la quale aveva debuttato, il capolavoro del Teatro dell’assurdo di Samuel Beckett “Aspettando Godot”. Superate le prime, inevitabili diffidenze ed i successivi, naturali momenti di tensione, i carcerati mostreranno un imprevedibile talento, trasformando un ...