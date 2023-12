Vince mezzo milione con 5 dollari | un TD dopo l' altro

Quattordici nomi per altrettanti Touch Down. Questa l'incredibile scommessa centrata negli Stati Uniti. Un TD dopo l'altro ecco la festa finale:milione di dollari vinti con una giocata da 5 dollariInal campo c'è Pontisso (e non Ghion) con Verna, in attacco D'Andrea in luogo di Biasci. Gara equilibarta nella prima mezz'ora, con il Catanzaro migliore nel fraseggio stretto e nel dialogo a ...La Juventus si appresta a scendere in campo, Sabato sera alle 20:45, contro la Roma di Mourinho. Tra infortuni e squalifiche, Allegri sarà costretto a cambiare ...Si chiude l'anno di Capitale europea della Cultura all'insegna della rigenerazione urbana e del rilancio come polo culturale ...