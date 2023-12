Vietri sul Mare | un calendario per raccontarla

Leggi su anteprima24

(Di martedì 26 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ giunta alla sesta edizione la speciale pubblicazione realizzata da Tonino Giordano per l’associazione Antonella Nicolao, unauto prodotto attraverso sponsor privati dedicato asul. “ Omaggio a” è il tema per accompagnare lo scorrere dei mesi per il 2024: attraverso tavole pittoriche, realizzate dallo stesso Giordano, già autore anche del musical Marcina e didascalie la pubblicazione , Mi se dopo un mese, racconta la piccola cittadina. Distribuita automaticamente e presentato ufficialmente questa mattina in un incontro che si è svolto a marina disul, descrive gli angoli più suggestivi del piccolo centro che apre alla costiera amalfitana. Dalla villa comunale all’ascensore, da Raito a Cerasella, il tipico ...