Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2023 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 26 dicembre 2023) Notiziario 17:20 claudio veloccia SULLA DIRAMAZIONESUD CODE ALTEZZA GRTANDE RACCORDO ANULARE DIREZIONESUL GRANDE RACCORDO ANULARE SRALLENTAMENTI TRA LAURENTINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIANE EST IN VIA PRENESTINA RALLENTAMENTI ALTEZZA VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA MENTRE IN VIA CAISLINA SI RALLENTA TRA BORGHESIAN E FDINOCCHIO NELLE DUE INFINE IN VIA APPIA CODE AD ARICCIA TRAVIA DEL PARCO E VIA FLORA NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral