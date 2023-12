Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 26 dicembre 2023) Notiziario 16:20 claudio veloccia PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIANE EST IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA ALTEZZA GRANDE RACCORDO ANULARE DIREIZONEMENTRE IN VIA CASILINA CODE ALTEZZA VIA DI R OCCA CENCIA DIREZIONE COLONNA SAN CESAREO IN VIA PRENESTINA RALLENTAMENTI ALTEZZA VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA INFINE IN VIA APPIA CODE AD ARICCIA TRAVIA DEL PARCO E VIA FLORA NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral