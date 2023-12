Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 26 dicembre 2023) Notiziario 15:20 claudio veloccia IN PROVINCIA DI RIETI PERCORRENDO VIA SALARIA SI STA IN CODA ALTEZZA LODONERO DIREZIONE AMATRICE IN PROVINCIA DI VITERBO A QUERCE D’ORLANDO CODE SULLA STRADA PROVINCIALE BRACCIANESE CLAUDIA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA CASSIA DIREZIONE LAGO DI VICO IN PROVINCIA DI LATINA SI RALLENTA SULLA STATALE APPIA A CISTERNA DI LATINA TRA VIA NETTUNO E VIA BIXIO DIREZIONE VELLETRI MENTRE IN PROVINCIA DI FROSINONE RALLENTAMENTI A FIUGGI SULLA STRADA REGIONALE 155 DI FIUGGI TRA VIA NUOVA ITALIA E VIA CASALINI DIREZIONE ACUTO INFINE IN PROVINCIA DISI RALLENTA A MORTLUPO IN VIA GIULIO RONCACCI ALTEZZA VIA MONTE GUADAGNOLO DIREZIONE CAPENA Servizio fornito da Astral