Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2023 ore 09 | 45

(Di martedì 26 dicembre 2023) VIABILITA’ 26 DICEMRBE ORE 08:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON SANTO STEFANO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE SULLA RETE VIARIA DELLANESSUNA CRITICITA’ DA SEGNALARE PRESTARE ATTENZIONE SULLATERAMO UN INCIDENTE CREA DISAGLI ALTEZZA NODO CON IL RACCORDO IN DIREZAIONE DELLA SALARIA RICORDIAMO CHE OGGI NELLA CAPITALE, è ATTIVA LA PEDONALIZZAZIONE FESTIVA DI VIA DEI FORI IMPERIALI TRASPORTO PUBBLICO OGGI NORMALE SERVIZIO DEI GIORNI FESTIVI SULLE LINEE ATAC ETPL. ATTIVE ANCHE LE LINEE FREE1, FREE2 E 100. MENTRE SULLE FERROVIE METRO MMARE EVITERBO L’ORARIO FESTIVO RIDOTTO PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE INFINE IN CENTRO CERIMONIA IN VATICANO CON ATTIVI DIVIETI DI SOSTA ...