verstappen in portogallo prova ad affittare una mercedes da 313 km orari | ma la compagnia

Estratto dell'articolo di Alessandro Conti per www.gazzetta.it maxNiente Mercedes Amg GT per Max. Il campione del mondo di Formula 1 è troppo giovane per affittare un'auto del genere. Non bastano i titoli, ci vogliono almeno 30 ...Il fatto è avvenuto inlunedì 18 dicembre.è volato in Algarve, con familiari e amici per qualche giorno di vacanza prima di Natale. Secondo quanto riferito dal tabloid inglese ...Quando si sente pronunciare il nome di Max Verstappen, si pensa ad un individuo capace di conquistare qualsiasi cosa nella vita. Con un patrimonio valutato intorno ai 120 milioni di euro, sembra che i ...Brutta sorpresa durante le vacanze natalizie in Algarve per il campione olandese, che si è sentito dire no alla possibilità di noleggiare una Mercedes Amg Gt da 523 cavalli ...