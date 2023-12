Verona | seduta di allenamento in vista della sfida con la Salernitana

(Di martedì 26 dicembre 2023)mattutina per ilallo Sporting Center ‘Paradiso’. I gialloblù, sabato in campo con la, si sono dedicati a forza, agilità, partite a tema e partita finale. Domani, mercoledì 27 dicembre, è in programma unadimattutina, a porte chiuse. Per la squadra di Baroni l’obiettivo è bissare il successo con il Cagliari, che ha permesso alla squadra veneta di uscire dalla zona retrocessione. SportFace.

...turno di Serie A contro ilIl Cagliari ha pubblicato il report ufficiale dell'allenamento odierno. REPORT - "Vigilia di Natale in campo per i rossoblù, questa mattina impegnati in una...Oggipomeridiana per la squadra di Dionisi, domani mattina la rifinitura prepartita. Indagini, sequestro preventivo del 100% delle quote del, club di proprietà dell'imprenditore ...Dopo la pesante sconfitta di Verona la testa del Cagliari è già rivolta alla sfida di sabato alle 15, quando i rossoblù ospitano alla Domus l’Empoli in un altro delicato scontro salvezza.14:05 - ALLENAMENTO TERMINATO - La Juventus ha terminato l'allenamento mattutino in vista della gara contro la Roma. I bianconeri sono tornati alla Continassa dopo il lunedì ...