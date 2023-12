Verona | da piazzare gli esuberi Hrustic | Gunter e Kallon

(Di martedì 26 dicembre 2023) Non solo in entrata, illavorerà a gennaio anche per sfoltire la rosa. Indubbiamente Marco Baroni ha chiesto al suo direttore...

... da potersulla destra come alternativa a Dumfries , ora che Cuadrado sarà costretto ad ...7 - 8 - per questo se Marotta vuole consegnarlo a Inzaghi alla Befana per la partita contro il...... già pronto ail primo colpo in entrata della sessione invernale di calciomercato. ... uno su tutti quello dell'esperto Davide Faraoni in forza all'Hellasmentre il giovane Zanoli sembra ...Pronostici Pallavolo 26 dicembre 2023. Analisi, quote e scommesse 11° giornata Superlega maschile e 14° giornata Serie A1 femminile.In un servizio andato in onda nel tg della Regione Lombardia, la redazione sportiva ha aggiornato sulle trattative di mercato interiste Sognando Buchanan, l'Inter continua la sua fuga. Così su RaiSpor ...