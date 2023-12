Venezia | Vanoli | «Un girone d’andata straordinario»

(Di martedì 26 dicembre 2023) Le parole di Paolo, tecnico del, dopo il pareggio ottenuto dai lagunari contro il Feralpisalò Paoloha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio delcontro il Feralpisalò. Di seguito le sue parole. «Faccio i complimenti ai ragazzi per quello che stiamo facendo. Queste sono partite che ci insegnano come stare in alto, a me la squadra è piaciuta e soltanto nel primo tempo non abbiamo fatto bene come al solito. Non è mai mancata la prestazione in queste ultime quattro partite. Un aggettivo per questo, ricordiamoci dov’eravamo un anno fa. Chiudo gli occhi e spero in un po’ di riposo».

