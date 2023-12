++ Vannacci rientra in servizio | ' ma promuoverò ancora libro' ++

domani al lavoro, dopo alcune settimane di licenza, il generale Roberto, auore del discusso bestseller 'Il mondo al contrario'.domani al lavoro, dopo alcune settimane di licenza, il generale Roberto, auore del discusso bestseller 'Il mondo al contrario'. Svolgerà un periodo di affiancamento prima di prendere ...Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...