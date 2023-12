Uomo incappucciato accoltella donna in autogrill | è caccia all’uomo

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 26 dicembre 2023) Un grave episodio di violenza ha scosso la tranquillità dell’area di servizio sull’autostrada A1 nei pressi di Firenze Nord oggi pomeriggio. Intorno alle 14.15, unha compiuto un gesto sconcertante, aprendo lo sportello di una macchina parcheggiata endo alla coscia unache si trovava all’interno del veicolo. La vittima, unaitaliana di 58 anni, era in viaggio con le sue due figlie, di 29 e 31 anni. Le ragazze, fortunatamente, non hanno assistito alla scena diretta, essendo in quel momento all’interno dell’dell’area di servizio. Dopo l’attacco, laè stata prontamente soccorsa e trasportata all’ospedale di Careggi in codice 2. Le ultime notizie rassicurano sulle sue condizioni, non ritenute in pericolo di ...