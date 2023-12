United Cup 2024 | i sei gironi ai raggi X e le favorite per il passaggio del turno

Leggi su oasport

(Di martedì 26 dicembre 2023) Dopo la pausa invernale, inizierà ufficialmente venerdì 29 dicembre la nuova stagione del tennis. Ad aprire la nuova annata ci sarà la seconda edizione dellaCup, torneo a squadre miste che si svolgerà alla Rac Arena di Perth ed alla Ken Rosewall di Sydney. Al via ci saranno 18 compagini divise in seie non mancherà ovviamente l’Italia. Andiamo ora a vedere tutti i gruppi aiX, con l’obiettivo di cercare di capire chi ha più possibilità di passare ai quarti di finale (ricordiamo che supereranno ille prime di ogni gruppo e la migliore seconda di ciascuna delle due città in cui si giocherà). GIRONE A (PERTH) SQUADRE PRESENTI BRASILE: Thiago Seyboth Wild, Felipe Meligeni Alves, Marcelo Melo, Beatriz Haddad Maia, Carolina Alves. Capitano: Rafael Paciaroni POLONIA: Hubert Hurkacz, Daniel ...