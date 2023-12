United Cup 2024 | i convocati dell’Italia La solidità di Jasmine Paolini e Lorenzo Sonego | un doppio misto che può stupire

Leggi su oasport

(Di martedì 26 dicembre 2023) Il tennis riprende la sua corsa dall’Australia. Fra tre giorni, il 29 dicembre, comincerà la seconda edizione dellaCup tra la Rac Arena di Perth e la Ken Rosewall Arena di Sydney. Ai nastri di partenza ci sarà anche l’Italia, inserita nel gruppo D con Francia e Germania, con la selezione azzurra che non presenterà il suo migliore assetto ma potrà comunque mettere su un paio di ‘esperimenti’. Tra gli uomini èad agire da leader della spedizione. Per lui un’annata senza acuti, il 2023, il primo senza una finale dal 2019, ma è rimasto quantomeno nella top 50 mondiale, togliendosi poi la soddisfazione del successo in Davis. Assieme a lui Flavio Cobolli, che cerca la definitiva esplosione dopo aver mostrato buone cose alle NextGen Finals, ed Andrea Pellegrino. Fra le donne invece...