United Cup 2024 | cosa succede con tre squadre alla pari nel girone Il regolamento

Leggi su oasport

(Di martedì 26 dicembre 2023) La stagionedel tennis scatterà in realtà venerdì 29 dicembre 2023, con l’inizio della seconda edizione dellaCup, che si concluderà domenica 7 gennaio: gli incontri si giocherannoRac Arena di Perth edKen Rosewall di Sydney. La competizione vedrà 18al via, divise in 6 gironi da tre: si qualificheranno ai quarti di finale le prime di ciascun raggruppamento e la migliore seconda di ciascuna delle due città in cui si giocheranno i match, ovvero Perth e Sydney. Saranno in palio un massimo di 500 punti in palio per i ranking ATP e WTA. Ogni sfida sarà composta da due match di singolare, uno maschile ed uno femminile, ed un doppio misto. La formazione dell’Italia sarà composta da Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli ed Andrea Pellegrino tra gli uomini e ...