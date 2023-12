Una donna e quattro bambini trovati uccisi in casa | arrestato il marito e padre delle vittime

Strage in famiglia nel giorno di Natale in Francia . Una donna e i suoi quattro figli sono stati trovati morti in un appartamento a Meaux ... (ilfattoquotidiano)

Era a casa della zia per festeggiare il Natale quando,volta salita sul tetto dell'abitazione, la pavimentazione in vetro cede improvvisamente e lei,di 51 anni, cade nel vuoto. L'incidente domestico è avvenuto nel pomeriggio del 25 dicembre con la, originaria di Ponticelli , quartiere dell'area est di Napoli, ricoverata in pericolo ...Soffermandosi sulla figura di Miep Gies, la segretaria di Otto Frank,giovaneolandese che tenne segreto il suo lavoro eroico agli amici e alla famiglia mentre lottava con le pressioni ...Incendio nella notte, a fuoco l'auto di una donna di 80 anni. L'episodio si è verificato in strada comunale del Principe, nel quartiere Arenella di Napoli. Insieme ai vigili del ...Durante una lite avrebbe colpito all’addome la moglie con un’arma da taglio, per questo un 35enne è stato arrestato. La donna, operata a causa delle gravi lesioni riportate all’addome, è in prognosi r ...