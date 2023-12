“Una coppia bellissima” | Melania e Vincenzo muoiono giovanissimi Schianto tremendo

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 26 dicembre 2023) Un tragico incidente stradale ha turbato la vigilia di Natale a Taranto, lasciando una comunità in lutto. Il sinistro, verificatosi nel pomeriggio di domenica in via Michele Pierri, vicino al cantiere del nuovo ospedale San Cataldo, ha causato la morte di due giovani e ha lasciato diversi feriti. Le vittime sono una ragazza di 22 anni,Guarino, deceduta sul colpo, e il ragazzo di 25 anni,spirato poco dopo l’arrivo dei soccorsi. Erano a bordo di una BMW, coinvolta in un complesso incidente con una Kia, una Lancia Delta e un furgone. Dopo l’impatto, la BMW ha proseguito per circa cento metri prima di schiantarsi contro un albero. Nonostante i tentativi di soccorso, la giovane ragazza è morta sul posto, mentre il ragazzo è deceduto in ospedale. Il conducente della Kia, ferito gravemente, è stato trasportato in codice rosso ...