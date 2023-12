Un italiano su due è pronto a riciclare i regali ricevuti a Natale

(Di martedì 26 dicembre 2023) Anche quest’anno gli italiani si confermano “riciclatori seriali” di. È quanto emerge da una ricerca del Centro Studi di Confcooperative che parla di una tendenza in crescita costante. Per quest’anno asarà unsu due, 28,5 milioni di persone. Sei su 10 intendono conservare i donidurante l’anno per utilizzarli al momento opportuno (55% donne e 45% uomini); 2 su 10 puntano addirittura a guadagnare dalla vendita del regalo attraverso piattaforme online e social network (60% uomini, 40% donne), gli altri vogliono invece scambiare i doni nei negozi per trasformarli in buoni da spendere o prendere altri oggetti da regalare a loro volta (51% donne 49% uomini). Tra iriciclati troviamo al primo posto (42%) i generi alimentari, con vini, ...

