Un affresco di Ilario Fioravanti all’Antiquarium di Minturnae 

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 26 dicembre 2023) Minturno, 26 dicembre 2023 – In occasione dell’ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe di San Francesco a Greccio, l’Antiquarium di Minturnae ha l’onore di esporre un’opera del maestro(Cesena 1922 – Savignano sul Rubicone 2012) architetto, pittore e scultore tra i più importanti nel panorama italiano della sua epoca. Nelle antiche sostruzioni del Teatro romano, è in mostra un piccolopolicromo, che ripropone il mistero del Natale. Questo lavoro insieme a quelli esposti al Museo Archeologico Nazionale di Cassino -dove nel periodo natalizio, sono contemporaneamente allestiti diversi polittici presepiali di- concorre a dare corpo all’idea di presepe “infinito” ricercata dall’artista attraverso la messa in scena di esseri umani e animali, che insieme rendono omaggio ...