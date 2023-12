Ultime Notizie Roma del 26-12-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 26 dicembre 2023)dailynews radiogiornale informazioni Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno degli Esteri un’apertura di giornale Andiamo a Parigi in apertura a 5 cadaveri sono stati trovati in un appartamento in una cittadina adesso della capitale nel riferisce il procuratore Aggiungendo che è stato aperto un’inchiesta per omicidio secondo il sito che per prima ha diffuso la notizia alle vittime hanno una donna e i suoi quattro figli piccoli sempre secondo il sito di informazioni la polizia arrestato il padre un uomo di 33 anni che da ieri si era in fuga adesso è venuto questa mattina ha fatto sapere la procura i bimbi uccisi avevano tra i 9 mesi e 10 anni sono stati trovati a casa mia tranquillo sobborgo una ventina di chilometri a nord-est della capitale francese ieri sera una scena del crimine molto violenta così il procuratore ha descritto infatti la procura ...