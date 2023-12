Ultime Notizie Roma del 26-12-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 26 dicembre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione ancora buone feste da parte di Vitale in studio il Ministro della Difesa Russo sergej shoygu Ha dichiarato che le porte di Mosca hanno raggiunto con successo l’obiettivo principale dell’ operazione militare speciale per ildi interrompere la contro festiva Ucraina così riporta la tazza parlando in una teleconferenza con gli altri comandanti militari russi sciolgo affermato che l’esercito Russo migliora costantemente le sue posizioni espandendo il controllo su tutte le direzioni abbiamo fatto progressi costanti nel raggiungere gli obiettivi dell’ operazione militare speciale ha detto Angelo di Papa Francesco per Santo Stefano primo martire del cattolicesimo Il papà si è affacciato Come di consueto dalla finestra del palazzo apostolico ieri circa 70 mila fedeli presenti per il messaggio ...