Ultime Notizie Roma del 26-12-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 26 dicembre 2023)dailynews radiogiornale ancora Buona giornata Buon Natale dal tutta la redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’esercito israeliano ha ulteriormente levato oggi lo stato di allerta al confine con il Libano era chiusa al traffico ampie porzioni dell’alta Galilea posti di blocco sono stati istituiti in una decina di importante in strada lì fra cui quelli di saga Bahama ayaz e Natalie voltiamo pagina Il giro del mondo di Babbo Natale ha consegnato 100.000 regali al secondo prima tappa la stazione spaziale internazionale anche il presidente degli Stati Uniti Joe biden a moglie Gilles hanno risposto alle telefonate dei bambini al call center del Nord migliaia di sostenitori della collezione di opposizione Serbia contro la violenza hanno manifestato oggi a Belgrado per chiedere la ripetizione delle elezioni generali del 17 dicembre a causa delle accuse di ...