Ultime Notizie Roma del 26-12-2023 ore 11 | 10

(Di martedì 26 dicembre 2023)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in tutti i corpi senza vita di 5 persone sono stati trovati ieri sera in un appartamento della città francese settentrionale di me ti tratta di una donna dice quattro figli piccoli di età compresa fra i 9 mesi 10 anni Napoli arrestato la Sovrana il padre di bambini un uomo di 33 anni che per diverse ore risultava in rintracciabile ha fatto sapere che l’appartamento non ha segni di effrazione il procuratore della Comune della Regione de France ha comunicato che è stata aperta un’indagine per omicidio volontario la guerra in Ucraina Mosca afferma che le forze ucraine Hanno lanciato un attacco vicino a Teodoro in Crimea lo riporta l’agenzia di stampa russa tass l’area del Porto è stata transennata ci sono stati per lo zio Ninì incendi ora localizzato a riferire il governatore fino ...