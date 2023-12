Ultime Notizie Roma del 26-12-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 26 dicembre 2023)dailynews radiogiornale martedì 26 dicembre Buona giornata da Francesco Vitale dalle 18:30 di ieri alle 3 di notte di oggi il nemico attaccato dalla direzione sud-est con guardi tipo cialde così mi informo su telegram Laura natica delle Forze Armate ucraine un totale di 19 lanci sono stati registrati nelle regioni di balaklava Crimea è primo scola Spal Federazione Russa portiamo pagina di italiano ha reso noto che due soldati riservisti di 24 e 25 anni sono morti ieri in un combattimento nel sud della striscia di Gaza portando a 158 il bilancio di militare di uccisi dall’inizio dell’operazione di terra contro Amat e cambiamo ancora argomento andiamo in Francia 5 cadaveri sono stati trovati appartamento nella città di ait di Parigi lo riferisce il procuratore locale Giambattista lamiera Aggiungendo che è stata aperta un’inchiesta per omicidio secondo il sito web app ...