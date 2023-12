Udinese | Thauvin pensa al ritorno in patria

Una partita tranquilla tutto sommato quella tra Roma e Udinese , pochi dubbi se non per un contatto : la moviola de La Gazzetta dello Sport Una ... (calcionews24)

Florian Thauvin ha parlato del suo recente passato che non è stato per niente felice. L’ Udinese per il giocatore francese, Campione del Mondo della ... (sportface)

Florian Thauvin avrebbe chiarito la propria volontà di voler andare via da Udine e dall’ Udinese . La seconda punta friulana non è riuscito ad ... (sportface)

Florianavrebbe chiarito la propria volontà di voler andare via da Udine e dall'. La seconda punta friulana non è riuscito ad imporsi con regolarità di prestazioni e non è entrato quindi nelle ...può lasciare l': il puntoLa stagione dell'è stata, fino a questo momento, caratterizzata da alti e bassi con la società ad aver optato per il cambio di guida tecnica. L'arrivo ...L’avventura di Thauvin all’Udinese sembra essere finita: cessione in vista per il francese, con due ipotesi sul piatto. Il campionato dell’Udinese sta proseguendo molto al di sotto delle aspettative.Cioffi rischia di avere un problema piuttosto serio nella prossima sessione invernale di mercato. Il giocatore vuole lasciare l'Udinese ...