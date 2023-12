Udinese | Thauvin al passo d’addio | Ligue 1 o Bundesliga le opzioni per il francese

Leggi su sportface

(Di martedì 26 dicembre 2023) Florianavrebbe chiarito la propria volontà di voler andare via da Udine e dall’. La seconda punta friulana non è riuscito ad imporsi con regolarità di prestazioni e non è entrato quindi nelle gerarchie di Cioffi. Per questo, la cessione a gennaio pernon sarebbe una scelta da escludere o da sottovalutare. Secondo quanto riportato da FootMercato, ilnon sarebbe proprio contento della sua ultima parentesi e del suo recente periodo all’. In più, dopo l’esperienza in Messico ed il successivo arrivo in Italia, potrebbe decidere di tornare in Francia. La pista che porta al ritorno al Marsiglia o al Montpellier sarebbero quelle più accreditate. Attenzione anche all’ipotesi che porta alla. SportFace.