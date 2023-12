Ucraina | L' esercito si è ritirato nella periferia di Marinka | Distrutta una nave russa nel Mar Nero

(Adnkronos) – La guerra in Ucraina logora la popolarità di Volodymyr Zelensky . In un anno la fiducia nel presidente è cala ta di oltre il 20%, a ... (giornaledellumbria)

La nave militare da sbarco Novocherkassk affondata in Crimea da Kiev è stata colpita da missili guidati lanciati da un aereo in una base nella città ... (ilsole24ore)

Nonostante l'intensificarsi degli appelli alla pace in questi giorni di festa, l'... Abbiamo visto la Siria, vediamo Gaza, pensiamo alla martoriata, un deserto di morte. È questo che si ......speciale per il 2023 di interrompere la controffensiva'. Lo riporta la Tass. Parlando in una teleconferenza con gli alti comandanti militari russi, Shoigu ha affermato che 'l'russo ...L’aeronautica militare ucraina ha dichiarato di aver distrutto nella notte una nave della flotta russa nel Mar Nero sospettata di trasportare droni iraniani Shahed, utilizzati da Mosca nel conflitto c ...Una palla di fuoco si alza in cielo illuminando la notte della Crimea, la penisola ucraina annessa dalla Russia nel 2014. Sono gli effetti dell'attacco di Kiev al porto di Feodosia sul Mar ...