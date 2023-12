Ucraina | Kiev distrugge nave russa in Crimea – Video

(Di martedì 26 dicembre 2023) Pubblicato il 26 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – L'ha distrutto nelle prime ore di oggi, 26 dicembre 2023, un'importanteda sbarcodi stanza nelle acque della, e il filmato dell’esplosione è stato condiviso sui social media. Il Kyiv Independent riferisce che laera la Novocherkassk, attraccata al porto di Feodosia. Si dice che trasportasse munizioni di fabbricazione iraniana tra cui droni Shahed. Il comandante dell'aeronautica militareMykola Oleshchuk ha rivendicato la distruzione dellae ha osservato in un post su Telegram che "la flotta in Russia sta diventando sempre più piccola". "Grazie ai piloti dell'Air Force e a tutti i soggetti coinvolti!", ha aggiunto Oleshchuk. Nell'attacco almeno una persona è morta e altre due ...

'La grande nave da sbarco Novocherkassk' è stata 'distrutta' dai nostri piloti', ha riferito l'aeronautica su Telegram. L'esercito di non ha specificato il luogo dell'attacco, ma il ...Guerra in Ucraina, diretta oggi 26 dicembre, il secondo Natale vissuto durante il conflitto scatenato dalla russia il 24 febbraio 2022, non ha portato tregue: Mosca afferma che le forze ...La battaglia continua anche con l'informazione. Kiev nega che i russi abbiano preso il controllo della città di Mariinka, vicino a Donetsk, nell'Ucraina orientale, così come rivendicato dal ministero ...