Ucraina | Kiev distrugge nave russa in Crimea Mosca conferma

(Di martedì 26 dicembre 2023) (Adnkronos) - L'ha distrutto nelle prime ore di oggi, 26 dicembre 2023, un'importanteda sbarcodi stanza nelle acque dellaoccupata dalla Russia, nel Mar Nero, e il filmato dell'esplosione è stato condiviso sui social media. Ad essere colpita è stata la Novocherkassk, attraccata al porto di Feodosia. Secondo quanto reso noto, trasportava armi di fabbricazione iraniana tra cui droni Shahed. Il comandante dell'aeronautica militareMykola Oleshchuk ha rivendicato la distruzione dellautilizzando missili da crociera e ha osservato in un post su Telegram che "la flotta in Russia sta diventando sempre più piccola". "Grazie ai piloti dell'Air Force e a tutti i soggetti coinvolti!", ha aggiunto Oleshchuk.ha ...

