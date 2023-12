Tuttosport – Allegri e Juve-Roma | le possibili scelte di formazione tra infortuni e squalifiche

Leggi su justcalcio

(Di martedì 26 dicembre 2023) 2023-12-25 11:28:29 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di TS: TORINO – Un Natale, in casantus, con tre punti in più sotto l’albero, ma anche con qualche giocatore acciaccato e a rischio per la sfida di sabato contro lache mette in preallarme Max. Se a Torino era già rimasto Federico Chiesa, fermato preventivamente per un fastidio al tendine rotuleo, che dovrebbe recuperare per il big match dell’Allianz Stadium, dallo Stirpe sono usciti malconci Alex Sandro, Manuel Locatelli e Weston McKennie. Non solo. Contro Mourinho e i giallorossi mancherà sicuramente Andrea Cambiaso: diffidato, è stato ammonito per un fallo a fermare Gelli e il suo 2023 si è chiuso a Frosinone. Al suo posto, sulla corsia destra di centrocampo,dovrebbe schierare o Timothy Weah, se nel frattempo acquisisce i 90 ...