Tutto questo mi è mancato Chi è il campione sulle piste da sci

(Di martedì 26 dicembre 2023) Ancora per un giorno, a Santo Stefano, Jannik Sinner si rilassa lasciando la racchetta da tennis e impugnando le racchette da sci. Ancora qualche ora sulla bellissima pista di casa a Sesto Pusteria a sfoggiare uno stile impeccabile (da bambino eraitaliano), prima di tornare sul campo da tennis per ricominciare la preparazione in vista di un 2024 che potrebbe proiettarlo dove nessun italiano è mai arrivato. Visualizzapost su Instagram Un post condiviso da Jannik Sinner (@janniksin) ...

Ina Roma si 'battaglia' sulla manovra, una legge di bilancio attenta ai conti pubblici e che la premier ha voluto blindare non lasciando spazio a emendamenti della maggioranza, salvo ...Ce l'aveva con Dio anche per. Al punto che decise di non crederci più: "Avevo quindici anni, mi domandai all'improvviso come fosse possibile che esistesse un Dio che permettessequel ...Belen e Antonino Spinalbese sono ai ferri corti a causa delle vacanze di Natale della showgirl con la figlia che minaccia di querela l’ex ...A pesare sul settore bancario, nonostante i tassi alti siano in genere un toccasana per questo comparto e per i suoi profitti di breve periodo, tutto il comparto dei public listing e il caso – che ...