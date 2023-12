Tutti i “fascisti” d’Europa che la sinistra non vede

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 26 dicembre 2023) I popoli europei stanno iniziando a capire. A capire che, per quanto la retorica umanitaria sia attraente e un sicuro lavacro per le coscienze, essa non può più reggere. Sull’immigrazione infatti l’Italia è in buona compagnia quanto a posizioni critiche. Sempre che di posizioni critiche si possa parlare nel nostro caso. Recentemente ha sorpresola nuova legge sull’immigrazione voluta da Macron, nella civilissima e progredita Francia, il paese che più di altri spesso e volentieri ci ha redarguito per le idee poco “aperturiste” dei nostri politici esponenti della destra. Proprio Macron l’ha voluta questa legge, e ha trovato persino il favore di Marine Le Pen e del suo Rassemblement di orchisecondo la vulgata di casa nostra. A far discutere sono le nuove regole in tema di ius soli (non più automatico), l’introduzione di un primato per le ...