Turismo | la greca Elefsina vince la sfida dei ‘misteri’ e con 2023Eleusis riscatta il suo passato

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 26 dicembre 2023) Si chiude l'anno di Capitale europea della Cultura all'insegna della rigenerazione urbana e del rilancio come polo culturale Oltre 400 'misteri eleusini' in chiave contemporanea per far rinascere uno dei più importanti centri spirituali dell'antichità, la cittàdi, la mitologica Eleusi, che in questo 2023 è stata Capitale europea della cultura, condividendo il