Trump odiatore serale augura a Biden di ' marcire all' inferno'

(Di martedì 26 dicembre 2023) A poche settimane dalle primarie dei repubblicani in Iowa, decisive per capire in che direzione soffia il vento della destra americana, Donaldspinge sull'acceleratore della retorica violenta ...

...di rigettare le accuse federali mosse contro l'ex presidente di aver complottato nel tentativo di capovolgere il risultato delle elezioni del 2020 perché legate ad azioni prese quandoera alla ...... quando finalmente era stato messo in cantiere per il 2024, è stato eletto come presidente Javier Milei, un populista - nazionalista, sul modello di Donaldseriale del suo ...A poche settimane dalle primarie dei repubblicani in Iowa Donald Trump spinge sull'acceleratore della retorica violenta augurando a Joe Biden e agli altri suoi avversari di 'marcire all'inferno' ...