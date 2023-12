Triplicata la produzione | l' incubo della bomba atomica | cosa sta succedendo in Iran

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 dicembre 2023) L'ombraminacciasi allunga, cupa, sul Medio Oriente e sul mondo intero. Nelle ultime settimane, infatti, l'ha triplicato ladi uranio altamente arricchito, invertendo una precedente tendenza al rallentamento registrata a metà di quest'anno. Questa accelerazione è stata riportata dall'Agenzia internazionale per l'energia(Aiea) in un rapporto indirizzato ai suoi Stati membri. L'uranio arricchito, ovviamente, serve per gli armamenti nucleari. Secondo quanto denunciato dal direttore dell'Aiea, Rafael Mariano Grossi, l'ha recentemente intensificato ladi uranio arricchito al 60%, cancellando la precedente diminuzione iniziata a metà del 2023. L'uranio con una purezza del 60% rappresenta un passo tecnico significativo ...